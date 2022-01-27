27 января 2022



Орловчане могут получить налоговый вычет в упрощенном порядке со 2 квартала 2022 года

В 2022 году имущественный и инвестиционный налоговый вычет можно получить в упрощенном порядке без представления налоговой декларации (по форме 3-НДФЛ) и документов, подтверждающих право на вычет.

УФНС по Орловской области напоминает, что данные вычеты предоставляется только при поступлении сведений от банков и наличии «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Так, срок проведения проверки и возврата налога сокращен более чем в 2 раза (1,5 месяцев вместо 4).

В упрощенном порядке можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:

инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ);

имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке (ст. 220 НК РФ).

Кроме того, Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ в статью 220 НК РФ внесены изменения, согласно которым неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов также можно получить в упрощённом порядке.

Данные порядок применяется с 2022 года и распространяется на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.

Однако для проведения соответствующих расчетов налоговый орган должен располагать сведениями о доходах налогоплательщика. Согласно действующему законодательству срок представления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2021 год — 01.03.2022.

 

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Опубликовано 27 Янв 2022 в 15:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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