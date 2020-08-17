Орловчане могут получить сведения из трудовой книжки всего за минуту

C 1 января 2020 года вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. В территориальные органы Пенсионного фонда работодатель предоставляет сведения о приеме на работу или увольнении сотрудников, переводе на другую постоянную работу. У работника есть право выбора ведения документа о трудовой деятельности. Определиться с электронным или бумажным вариантом трудовой книжки он должен до конца 2020 года.

Но уже сегодня сам работник может получить выписку о своих трудовых событиях не только в бухгалтерии предприятия, напоминает пресс-служба регионального Отделения ПФР.

Помимо сайта Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, теперь и Портал Государственных услуг дает новые возможности для желающих получить сведения о работе. Сформированный документ придет в личный кабинет на www.gosuslugi.ru. Информацию можно выгрузить в виде файла и переслать на электронную почту. Документ является юридически значимым, так как подписан электронной подписью Пенсионного фонда.

В ПФР напоминают: до 1 октября 2020 года работодатель должен уведомить сотрудников о вариантах ведения трудовой книжки: оставить бумажную или перейти на электронный вариант.