Орловчане могут поучаствовать в проекте «Лица Победы» (6+)

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» объединит более 150 млн фотографий и текстовых документов, более 150 млн судеб.

Присоединиться к проекту «Лица Победы», рассказать о подвиге своих родственников, знакомых или земляков, может каждый. Для этого нужно передать материалы из семейного архива (фотографии, истории, дневниковые записи и пр.) в депозитарий Музея Победы. Сделать это можно четырьмя способами:

— через сайт Всенародного исторического депозитария «Лица Победы»;

— с помощью мобильного приложения «Лица Победы»;

— почтовым отправлением по адресу 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, «Музей Победы»;

— лично по адресу г. Москва, площадь Победы, 3 (ст.м. «Парк Победы»).

Подробности о проекте Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» — на официальном сайте: https://historydepositarium.ru/