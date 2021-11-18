18 ноября 2021



Орловчане могут поздравить с днем рождения Деда Мороза

Главный новогодний волшебник страны отмечает свой день рождения 18 ноября. В этот день он не исполняет желаний, а сам принимает подарки, письма и открытки с добрыми пожеланиями от детей и их родителей.

Хозяина зимы можно встретить в разных городах: у него несколько резиденций, но главная находится в Великом Устюге. По традиции именно туда доставляют большинство писем от детей и взрослых. Чтобы поздравить Дедушку Мороза с днем рождения, надо отправить ему поздравительную открытку. Простую почтовую карточку можно купить в любом почтовом отделении, подписать ее и отправить без конверта. Если открытка большая, необычная и сделанная своими руками, то ее лучше отправить в конверте. Чтобы письмо дошло до адресата, обязательно надо наклеить марку.

Дедушке Морозу можно написать и простое письмо.

Чтобы получить ответ, на конверте обязательно нужно правильно указать свой полный почтовый адрес с индексом. Отправить волшебное письмо можно где угодно, просто опустив его в любой почтовый ящик.

И самое главное: чтобы ваше послание дошло до именинника пишите без ошибок и разборчиво! Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

По информации УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2021 в 13:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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