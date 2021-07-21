Орловчане могут пройти обучение по программе «Искусственный интеллект» (16+)

Программа разработана Университетом Национальной технологической инициативы 2035 совместно с ведущими IT-компаниями.

В процессе обучения речь пойдет об основах и возможностях технологии «Искусственный интеллект», о применении сервисов, платформ и систем ИИ для развития бизнеса. Также участникам программы будет предоставлена возможность попрактиковаться в решении кейсов от ведущих IT-компаний России.

По результатам обучения слушатели получат цифровой сертификат специалиста в области искусственного интеллекта от Университета 2035.

Подробная информация размещена на официальном сайте проекта «Искусственный интеллект» , информирует официальный Портал Орловской области.