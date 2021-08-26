Орловчане могут провести «Ночь кино» в областной библиотеке (12+)

28 августа 2021 г. Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино» и приглашает жителей и гостей города на бесплатные киносеансы кассовых фильмов 2020-2021 гг.

10:30 «Конёк-Горбунок» (сказка-фэнтези, 2021). Режиссёр: Олег Погодин.

12:30 «Пальма» (семейная драма, 2021). Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Режиссёр: Александр Домогаров мл.

19:00 «Огонь» (фильм-катастрофа, 2020). После гибели подчинённого бывалый инструктор бригады пожарных Алексей Соколов хотел было уволиться, но лето в России — жаркая пора. Взяв в команду шестым нахального новичка, парня своей дочери, Соколов отправляется на очередное задание в Карелию. И это задание будет гораздо сложнее, чем он мог себе представить. Режиссёр: Алексей Нужный.