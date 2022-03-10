Орловчане могут сообщать о возникших экономических и социальных проблемах налоговикам

В связи с напряженной обстановкой, сложившейся из-за недружественных действий отдельных государств и складывающейся экономической ситуацией, региональный ситуационный центр, действующий в УФНС России по Орловской области, начал работу по ежедневному мониторингу социально-экономической ситуации и выработке предложений по мерам поддержки бизнеса и граждан, сообщает пресс-служба УФНС по Орловской области.

Как уточняет главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками регионального УФНС Ирина Харламова, «Ситуационный центр осуществляет сбор и мониторинг информации, в том числе, по обращениям налогоплательщиков о текущих экономических и социальных проблемах и рисках их возникновения».

Также организован обмен информацией по экономическим и социальным вопросам с органами власти Орловской области, всеми муниципальными образованиями и профессиональным бизнес-сообществом.

Получение обратной связи от представителей бизнеса и граждан позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы и вырабатывать предложения по мерам их поддержки на федеральном уровне.

Физические лица и представители бизнеса могут обратиться в ситуационный центр УФНС России по Орловской области по телефону +7 (4862) 47-08-51, а также по электронной почте sc.r5700@nalog.ru. Контактное лицо – главный государственный налоговый инспектор аналитического отдела УФНС России по Орловской области Наталья Анатольевна Васина.

Сообщить информацию о возникающих экономических и социальных проблемах также можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, по телекоммуникационным каналам связи, по почте или при личном обращении в налоговый орган.