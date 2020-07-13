Орловчане могут узнать о налогах… у Таксика

На официальном сайте ФНС России создан чат-бот по имени Таксик. Ссылка на новый сервис размещена в нижней части главной страницы сайта.

Интерактивный онлайн-щенок пока может отвечать только на самые распространенные вопросы налогоплательщиков, например, как сдать декларацию 3-НДФЛ, в какой срок заплатить налог, как получить ИНН, график работы инспекции. При этом Таксик обучаем – чем больше ему задают вопросов, тем быстрее он обучается новым знаниям.

В перспективе, когда база знаний будет расширена, чат-бот сможет консультировать не только физических, но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поясняет ИФНС по городу Орлу.