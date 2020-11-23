23 ноября 2020



Орловчане могут звонить на горячую линию по вопросам ковид-тестирования

В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области с 21 ноября   2020 года организована работа тематической горячей линии по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Орловской области проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.

   Звонки принимаются по телефону 8 (486 2) 42 91 82 ежедневно в рабочее время с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2020 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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