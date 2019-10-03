Орловчане оплатили более 40 млн налоговой задолженности перед отпуском

В летний период сотрудники налоговых органов Орловской области провели информационную акцию «В отпуск без долгов».

Цель акции — погашение гражданами налоговой задолженности, наличие которой является основанием для запрета на выезд за границу.

Помощь специалистов налоговой службы орловчане могли получить в мобильных налоговых офисах и непосредственно в налоговых инспекциях. Также налоговые инспекторы провели семинары и лекции, проинформировали граждан с помощью буклетов, листовок и через средства массовой информации. В итоге к началу осени задолженность физических лиц в регионе снизилась на 41,2 млн. рублей.

2 декабря 2019 года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2018 год, напоминает пресс-служба

УФНС по Орловской области.