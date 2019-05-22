22 мая 2019



Орловчане получат налоговые уведомления за 2018 год

В скором времени начнется рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год, информирует ИФНС по г. Орлу. Массовая печать налоговых уведомлений в Орловской области будет осуществляться в июле 2019 года Центром печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России г.Москвы.

Налоговая инспекция по г.Орлу напоминает: налогоплательщикам, у которых общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, уведомления рассылаться не будут. Такие уведомления будут направлены в том году, когда общая сумма имущественных налогов превысит 100 рублей или за три предшествующих периода.

Кроме того, налогоплательщики – физические лица, подключенные к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления только в электронном виде. Для получения уведомления «по-старинке» пользователи сервиса могут направить соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

В настоящее время, в городе Орле зарегистрировано почти 83 тысячи пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год – не позднее 1 декабря 2019 года.

 

Верните наши шайки!
В этом году в Орловской области новое жилье смогут получить еще 195 ветеранов
В Орловской области выбрали лучшего почтальона
Опубликовано 22 мая 2019 в 14:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"