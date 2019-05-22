Орловчане получат налоговые уведомления за 2018 год

В скором времени начнется рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год, информирует ИФНС по г. Орлу. Массовая печать налоговых уведомлений в Орловской области будет осуществляться в июле 2019 года Центром печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России г.Москвы.

Налоговая инспекция по г.Орлу напоминает: налогоплательщикам, у которых общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, уведомления рассылаться не будут. Такие уведомления будут направлены в том году, когда общая сумма имущественных налогов превысит 100 рублей или за три предшествующих периода.

Кроме того, налогоплательщики – физические лица, подключенные к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления только в электронном виде. Для получения уведомления «по-старинке» пользователи сервиса могут направить соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

В настоящее время, в городе Орле зарегистрировано почти 83 тысячи пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год – не позднее 1 декабря 2019 года.