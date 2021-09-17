17 сентября 2021



Орловцам пообещали «спортивный» налоговый вычет

Определен перечень услуг, при оплате которых орловцы, начиная с 2022 года, смогут получать «спортивный» налоговый вычет. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально-значимых расходов граждан. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, — 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть, до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить «спортивный» вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году, — пишет ТГ-канал «Телеграммы из Орла».

 

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Опубликовано 17 Сен 2021 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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