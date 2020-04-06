Орловчане, прибывшие из-за рубежа, 26 раз нарушили режим самоизоляции

В период с 21 марта по настоящее время в рамках проведения мероприятий по контролю за соблюдением режима самоизоляции гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации из-за рубежа, выявлено и задокументировано 26 нарушений, сообщает УМВД по Орловской области.

Из 26 выявленных и задокументированных нарушений, 22 — по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ, 4 — по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении российских граждан, прибывших из-за рубежа, которые в нарушение режима самоизоляции посещали общественные места.