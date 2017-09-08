Орловчане приглашаются к участию в конкурсном отборе «Премии МИРа»

В декабре Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» («Молодежь-Инициатива-Развитие») проведет шестую ежегодную церемонию вручения «Премии МИРа» за наиболее яркие поступки в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и иной деятельности на благо жителей нашей страны.

Премия присуждается по семи номинациям. Она вручается представителям СМИ и блогерам, активистам, лидерам благотворительных и общественных объединений, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также людям, совершившим геройские поступки. Кроме того, премия присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни людей и корпоративное волонтерство.

Подача заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 10 ноября на сайте http://мы-мир.рф/

По информации пресс-службы губернатора.