Орловчане приглашаются к участию в конкурсном отборе «Премии МИРа»

В декабре Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» («Молодежь-Инициатива-Развитие») проведет шестую ежегодную церемонию вручения «Премии МИРа» за наиболее яркие поступки в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и иной деятельности на благо жителей нашей страны.

Премия присуждается по семи номинациям. Она вручается представителям СМИ и блогерам, активистам, лидерам благотворительных и общественных объединений, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также людям, совершившим геройские поступки. Кроме того, премия присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни людей и корпоративное волонтерство.

Подача заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 10 ноября на сайте http://мы-мир.рф/

По информации пресс-службы губернатора.

 

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Опубликовано 26 Окт 2017 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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