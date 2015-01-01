Орловчане примут участие во Всероссийской гонке «Лыжня России-2017»

11 февраля этого года на лыжных трассах урочища «Медведевский лес» пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017». Мероприятие проводится региональным Управлением физической культуры и спорта при поддержке Министерства спорта РФ совместно с Федерацией лыжных гонок России и областным отделением «Федерации лыжных гонок России», сообщается на официальном сайте администрации Орловской области.

Впервые «Лыжня России» была проведена в 1982 году, с тех пор количество участников мероприятия ежегодно растет. В этом году 74 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом масштабном спортивном празднике. Наряду с любителями на старт выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.

Победителей ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.

В этом году в  программе соревнований: дистанции 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. В соревнованиях планируется участие порядка 2000 орловчан. Среди них – школьники и  студенты,  представители трудовых коллективов.

Комиссия по допуску участников будет работать с 6 по 9 февраля с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Орёл, ул. Маринченко, д. 9б, 3 этаж, БУ ОО ДО «СДЮСШОР» №10» тел./факс (486-2) 33-56-24, e-mail: orelsd10@mail.ru. Подробная информация размещена на сайте www.orelsdushor10.ru

 

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Опубликовано 17 Янв 2017 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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