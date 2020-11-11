Орловчане примут участие во Всероссийском экологическом диктанте (12+)

Мероприятие запланировано на 15-16 ноября, оно пройдет в онлайн-формате.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, Всероссийский экологический диктант – это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышения уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде.

Его участниками могут стать все желающие. Подробная информация размещена на официальном сайте акции https://экодиктант.рус/

Экодиктант организован Федеральным детским эколого-биологическим центром, АНО «Равноправие», Общероссийским движением «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по делам молодежи.