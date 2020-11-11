11 ноября 2020



Орловчане примут участие во Всероссийском экологическом диктанте (12+)

Мероприятие запланировано  на 15-16 ноября, оно пройдет  в онлайн-формате.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, Всероссийский экологический диктант – это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышения уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде.

Его участниками могут стать все желающие. Подробная информация размещена на официальном сайте акции https://экодиктант.рус/

Экодиктант организован Федеральным детским эколого-биологическим центром, АНО «Равноправие», Общероссийским движением «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

 

В Орловской области должница вернула долг рублевыми монетами
Орловские речные трамвайчики предложат отдать в концессию
Орловских бомжей на время морозов будут пускать в социальную гостиницу без паспорта
Опубликовано 11 Ноя 2020 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"