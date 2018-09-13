Орловчане присоединятся к Всероссийскому дню бега (6+)

В субботу, 15 сентября, в Орле в 13-й раз пройдет ежегодное спортивное состязание «Кросс Нации — 2018» (6+).

В нем примут участие несколько тысяч граждан — любители и профессионалы разных возрастных категорий.

Присоединиться к Всероссийской гонке может каждый. Для этого необходимо до 14 сентября обратиться в училище Олимпийского резерва (ул. Матросова, 5) и получить допуск на соревнования. График работы — с 10.00 до 16.00. Кроме того, разрешение можно получить непосредственно в день «Кросса Нации», 15 сентября, на площади Ленина с 8.30 до 11.30 на стойке регистрации. Для получения разрешения необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинскую справку о допуске к соревнованиям и полис обязательного медицинского страхования.

Регистрация участников на гонку начнется в 8.30. Официальная церемония открытия состоится в 11.20.

В 11.00 будет дан старт первому забегу — дистанция 600 м для девочек и мальчиков 2008 года рождения и младше. Затем на линию выйдут участники дистанции 1 км (девочки и мальчики 2005-2007 г.р.), 2 км (девушки и юноши 2001-2004 г.р., женщины и мужчины 1968 г.р. и старше), 4 км (женщины и мужчины 2000 г.р. и старше).

Маршруты состязаний- ул. Пролетарская гора — Детский парк — ул. Левый берег реки Орлик — пер. Почтовый — ул. Ленина — ул. Салтыкова-Щедрина — поворот к гостинице «Русь» — площадь Ленина (финиш).

Победители и призеры в каждой возрастной категории будут награждены дипломами и медалями Министерства спорта России, сообщает пресс-служба администрации г. Орла.