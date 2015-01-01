Орловчане смогут принять участие в историческом квесте «Первый. Космический»

15 апреля стартует Всероссийский исторический квест «Первый. Космический».

Участники квеста попробуют себя в роли космонавтов и ученых, в игровой форме ознакомятся с этапами освоения Вселенной.

Достоверность и научность  мероприятия поможет обеспечить Объединенная ракетно-космическая корпорация, Информационный центр атомной отрасли. За увлекательность и динамику отвечают «Волонтеры Победы» и «Российское движение школьников».

Участником «полета» может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Совершеннолетним кандидатам в «космонавты» необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте: волонтерыпобеды.рф, а затем связаться с руководителем «Волонтеров Победы» в своем регионе. Школьникам необходимо сформировать собственные команды-экипажи и выйти на связь с региональным координатором «Российского движения школьников».

Более подробная информация у куратора мероприятия Марии Ефремовой, тел.: 89102025145, информирует пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 10 Апр 2017 в 18:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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