Орловчане смогут принять участие в историческом квесте «Первый. Космический»

15 апреля стартует Всероссийский исторический квест «Первый. Космический».

Участники квеста попробуют себя в роли космонавтов и ученых, в игровой форме ознакомятся с этапами освоения Вселенной.

Достоверность и научность мероприятия поможет обеспечить Объединенная ракетно-космическая корпорация, Информационный центр атомной отрасли. За увлекательность и динамику отвечают «Волонтеры Победы» и «Российское движение школьников».

Участником «полета» может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Совершеннолетним кандидатам в «космонавты» необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте: волонтерыпобеды.рф, а затем связаться с руководителем «Волонтеров Победы» в своем регионе. Школьникам необходимо сформировать собственные команды-экипажи и выйти на связь с региональным координатором «Российского движения школьников».

Более подробная информация у куратора мероприятия Марии Ефремовой, тел.: 89102025145, информирует пресс-служба губернатора.