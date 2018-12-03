Орловчане — участники конкурса «Живая классика» — могут записать аудиоспектакли (6+) для учащихся коррекционных школ III-IV вида

Участники конкурса «Живая классика» инициируют собственные социальные проекты, одним из которых стала запись аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей.

Проект будет реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба фонда «Живая классика».

Суперфиналистка конкурса «Живая классика» 2018 Варвара Яковлева и победитель московского конкурса 2018 Фёдор Лысиков решили возглавить этот проект.

-Я незрячий с рождения, – комментирует соорганизатор проекта Федор Лысиков. – Когда я учился в начальной школе, ещё не было таких технологий, как сейчас, я вырос на аудиокассетах. Хотя сегодня практически любые книги доступны для всех в электронном формате, есть автоматическое озвучивание текстов, всё равно это не может заменить живой речи. То, что мы придумали – это интересный проект. Когда ты читаешь книгу, тебе всё равно хочется её озвучить, так что это будет полезно и интересно для всех участников. К тому же это новые знакомства, диалог между разными детьми.

Варвара Яковлева, соорганизатор проекта:

-Мы, участники «Живой классики», будем приходить в школы к незрячим детям и рассказывать о наших любимых книгах, а учащиеся выберут, какая из описанных нами книг представляет для них наибольший интерес.

Любая коррекционная школа III-IV вида, вне зависимости от того, в каком городе она находится, может принять участие в проекте. Для этого необходимо оставить заявку по форме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3KtZca3WDo9ALdrmGu1xLQyINJuQPXcRtj478SH_UwjUNoA/viewform

Проект будет реализован при поддержке генерального спонсора конкурса «Живая классика» 2019 – ГК «Просвещение». Всего планируется записать около 70 аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей.

-Это важный и нужный социальный проект, – считает первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. – «Просвещение» поможет технически осуществить запись аудиокниг, предоставит условия и студии для участников в тех городах, которые примут участие в проекте.