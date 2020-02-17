Орловчане вернули себе свыше миллиарда рублей

В 2019 году налоговые вычеты орловчан по НДФЛ превысили миллиард рублей.

Как сообщает УФНС России по Орловской области, участники декларационной кампании 2019 года подали в налоговые органы Орловской области около 58 тысяч деклараций по ф. № 3-НДФЛ — почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее.

Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, превысила показатель декларационной кампании 2018 года почти на 3 млн руб. и составила около 150 млн. рублей. 95% декларантов представили декларации с суммой дохода до 1 млн рублей.

В 2019 году число деклараций, представленных гражданами для получения социальных и имущественных налоговых вычетов, составило порядка 80% от общего числа. Количество граждан, заявивших право на социальный налоговый вычет по расходам на обучение, лечение, в т.ч. дорогостоящее, увеличилось более чем на 15 процентов. Число физических лиц, воспользовавшихся правом на имущественный вычет по расходам на приобретение жилья, в т.ч. по уплате процентов по займам, направленным на приобретение недвижимого имущества, увеличилось более чем на 13 процентов.

Общая сумма налога на доходы физических лиц, фактически возвращенная из бюджета по таким декларациям, также увеличилась и составила около 1,1 млрд руб. или порядка 14% от общих поступлений НДФЛ в бюджет в истекшем году – 9,9 млрд рублей.