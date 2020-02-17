17 февраля 2020



Орловчане вернули себе свыше миллиарда рублей

В 2019 году налоговые вычеты орловчан по НДФЛ превысили миллиард рублей.

Как сообщает УФНС России по Орловской области, участники декларационной кампании 2019 года подали в налоговые органы Орловской области около 58 тысяч деклараций по ф. № 3-НДФЛ — почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее.

Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, превысила показатель декларационной кампании 2018 года почти на 3 млн руб. и составила около 150 млн. рублей. 95% декларантов представили декларации с суммой дохода до 1 млн рублей.

В 2019 году число деклараций, представленных гражданами для получения социальных и имущественных налоговых вычетов, составило порядка 80% от общего числа. Количество граждан, заявивших право на социальный налоговый вычет по расходам на обучение, лечение, в т.ч. дорогостоящее, увеличилось более чем на 15 процентов. Число физических лиц, воспользовавшихся правом на имущественный вычет по расходам на приобретение жилья, в т.ч. по уплате процентов по займам, направленным на приобретение недвижимого имущества, увеличилось более чем на 13 процентов.

Общая сумма налога на доходы физических лиц, фактически возвращенная из бюджета по таким декларациям, также увеличилась и составила около 1,1 млрд руб. или порядка 14% от общих поступлений НДФЛ в бюджет в истекшем году – 9,9 млрд рублей.

 

В Орле по ул. Ляшко ограничено движение транспорта
В Орловском районе освятят храм святителя Спиридона
Дорожный знак ума не прибавил. Под «мостом глупости» снова ДТП
Опубликовано 17 Фев 2020 в 16:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

Новости

О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"