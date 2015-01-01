Орловчане жалуются на деятельность коллекторов

Региональное Управление федеральной службы судебных приставов сообщает, что в 1 квартале текущего года с жалобами на некорректные действия коллекторов в ведомство обратились 20 жителей региона; за аналогичный период 2017 года было всего 3 обращения.

Жалобы поступают не только на организации, внесенные в Государственный реестр, но и на микрофинансовые и кредитные организации.

За нарушение Закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» в 2018 году Управлением ФССП России по Орловской области был составлен протокол в отношении одной их микрофинансовых организаций.

УФССП России по Орловской области напоминает жителям г. Орла и Орловской области: о противоправных действиях граждан, представляющихся коллекторами или сотрудниками коллекторских организаций, необходимо сообщать по «телефону доверия» 8(4862)72-52-83.

Напомним, с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (230-ФЗ), больше известный как «Закон о коллекторах».

С вступлением в силу этого закона службе судебных приставов были переданы полномочия по контролю и надзору за деятельностью организаций, включенных в Государственный реестр юридических лиц (http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic.), осуществляющих взыскание просроченной задолженности.