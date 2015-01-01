Орловчанин, дважды пытавшийся расплатиться фальшивой купюрой, предстанет перед судом

Как сообщает региональное УМВД, дело о попытке сбыта фальшивой купюры направлено в суд.

Жителя Орла 1984 года рождения задержали в центре Орла при попытке расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой на автозаправке в августе прошлого года.

В ходе разбирательства выяснилось, что, прежде чем приехать на заправку, мужчина побывал в магазине. Там он расплачивался крупной суммой денег и среди прочих банкнот передал продавцу  фальшивую пятитысячную. Купюру к оплате не приняли, объяснив мужчине, что сомневаются в ее подлинности и порекомендовали проверить деньги. Однако через некоторое время тот попытался расплатиться этой же банкнотой за топливо на автозаправочном комплексе на улице Городская.

Сотрудник заправки, усомнившаяся в подлинности купюры, вовремя нажала «тревожную кнопку». На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОП №2 (по Заводскому району) и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Исследование, проведенное сотрудниками экспертно-криминалистического центра регионального УМВД показало, что изъятая купюра является поддельной.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В настоящее время дело передано в Заводской районный суд города Орла.

 

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Опубликовано 09 Фев 2017 в 15:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 4

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