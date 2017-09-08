Орловчанин скинул свою сожительницу с балкона девятого этажа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Орла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 14 ноября 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей сожительницы, вступил с ней в конфликт и скинул ее с балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. От полученных травм потерпевшая скончалась в этот же день в больнице.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.