Орловчанин, состоящий на учёте в наркодиспансере, лишился водительских прав

По требованию прокуратуры прекращено действие водительского удовлетворения жителя г. Орла, имеющего медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Установлено, что с октября 2021 года указанный гражданин состоит на диспансерном наблюдении в БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» с диагнозом, входящим в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами.

При этом с 2016 года он имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствам категории «В», «В1» со сроком действия до 2026 г.

Как сообщает прокуратура области, управление данным граждпнином транспортными средствами создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В этой связи прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.