Орловчанин в Брянске: как за один день почувствовать разницу

№32 (611) от 2 сентября 2020 г.

На выходных совершенно случайно попал в Брянск. До сих пор в шоке — настолько там все по-другому, чем в Орле. Первое, что бросается в глаза — город очень чистый. Реально чистый. Возле каждой скамейки — урна, а то и две. В Орле набережную сдали к юбилею (в 2016 году) и до сих пор от Тургеневского моста до Дворянки, да и на самой Дворянке (где пляж) — ни одной урны. Это больно. В Брянске тоже осень, но листвы на газонах нет. На тротуарах чисто. И везде туалеты. Мы заезжали на несколько площадок и на каждой, подчеркиваю, на каждой были синие кабинки. Когда я рассказывал про это своей дочке, она в шутку перекрестилась: «Может, в них бесы вселились? Такого же просто не может быть, чтобы везде стояли туалеты!» С одной стороны, смешно. С другой стороны, нереально грустно, когда видишь по орловскому телевидению очередную говорящую голову, вещающую про «бренды», «бирюзовые кольца» и привлечение туристов. Ребята! Поставьте туалеты! Начните с малого! А там и до брендов дело дойдет. Я, например, понятия не имею, какой бренд в Брянске, но то, что там уважают и своих жителей, и гостей, я видел своими глазами. Фото прилагаю. И при этом – вы не поверите – в Брянске тоже есть фонтаны! То есть соседи не иначе как с помощью «бесов» умудряются и фонтаны строить, и о людях заботиться.

В Брянске нет бродячих животных. Видел всего 3-х собак за весь день и одного бездомного кота. Как им удалось решить проблему, не знаю. Может, я просто не был в других районах Брянска, и там еще хуже, чем в Орле, но там, где я гулял, собак и кошек не было. В Орле собаки всюду. Нельзя пройти и 100 метров, чтобы не встретить пару-тройку.

Еще в Брянске много цветов. Реально много. Очень красивые клумбы с растениями, которые даже не смог опознать. Жена подсказала, что это мискантус. Топиарный филин очень похож на нашего орла. Только они свою фигуру поставили в центр, а мы свою задвинули к черту на кулички. Еще в Брянске настоящие цветочные часы. Идут. Время показывают точно. Сильно отличается видовой состав деревьев. В Брянске сумахи, как у нас липы — почти везде. В Орле я знаю всего 2 места, где растут сумахи. А ведь они чертовски красивые! И соседи этим пользуются, украшая свои улицы.

Отрадно, что у соседей все в порядке с мозгами. По крайней мере, такой дурости, как в Орле (когда под надуманным предлогом выпилили все фруктовые деревья из детского парка), я не видел. Зато на одной из детских площадок Брянска растут себе маньчжурские орехи. И прекрасно растут! И радуют глаз. И точно так же падают на землю, как сливы в нашем Детском парке. И так же гниют. И их точно так же подбирают дети. Я даже предположить не могу, почему в Брянске так круто. Может быть, потому что там другие приоритеты? Например, соседи поставили памятник Гагарину примерно в то же время, когда в Орле ставили памятник тирану Ивану Грозному. Что называется – «почувствуйте разницу».

Я понимаю, что не стоит путать туризм с эмиграцией. Я побывал только на трех площадках (на набережной, на Кургане Бессмертия и на главном бульваре), и очень может быть, что местные покрутят пальцем у виска, узнав, что мне у них так понравилось, но сказка по имени Брянск складывается из 1000 и 1 мелочи. И некоторые просто бьют по глазам приезжим из Орла. Например, водитель нашего авто обратила внимание на очень качественные дороги. Мы ехали по навигатору, то есть по совершенно незнакомым местам, и ни разу не пришлось судорожно вилять рулем, чтобы объехать выступающий из асфальта люк или колдобину, как у нас в Орле. Вообще дороги Брянска заслуживают отдельной статьи. Там на главной трассе разделены встречные потоки и выезд на встречку невозможен в принципе. Плюс множество кольцевых развязок — и все это вызывает искренний восторг. С болью я вспоминал, как в родном Орле сначала строят новый микрорайон, а потом начинают гадать, где же сделать выезд от новостроек? Сначала продают дома с видом на зеленую зону, а потом «радуют» людей, сообщая, что у них под окнами пройдет шоссе, соединяющее два микрорайона, как произошло на Наугорке. В Брянске все начинается с планирования, и это очень хорошо заметно.

Есть в Брянске понтонный мост. Учитывая предстоящее перекрытие Красного моста, я до последнего надеялся, что и в Орле пойдут на такой шаг, чтобы дать возможность хотя бы общественному транспорту перебираться с берега на берег. Кстати, у меня на глазах по брянскому понтонному мосту проехал довольно увесистый КАМАЗ. То есть можно при желании найти такую конструкцию, которая выдержит и большегрузы. Но – увы. Город встанет в пробках, а учитывая отсутствие опыта строительства мостов у подрядчика, вряд ли ремонт уложится в заявленный срок.

Сразило наповал, что над головой в соседнем областном центре то и дело пролетали самолеты. Я как ребенок радовался железным птицам, так как уже забыл, когда последний раз видел самолет в небе над Орлом. Потрясающе наполнены воздухом видовые площадки Брянска. Сразу в нескольких местах открываются прекрасные панорамы. В Орле один панорамный вид — с Дворянского гнезда – «убили» напрочь двумя высотками. На втором месте, откуда открывается вид на город, у памятника Бунину, нет даже одной-единственной скамеечки! В соседнем городе можно сесть над обрывом (где подъемник для лыжников) и спокойно посидеть, помечтать, глядя в даль. Власти Орла как бы намекают туристам: «Ребята! Не задерживаемся здесь надолго! Все хотят уехать из Орла, и вы не нарушайте традицию!»

Любовь брянцев к родному городу видна в таких мелочах, как отсутствие огромного числа граффити на стенах. Конечно, попадаются надписи на углах домов, но не в таком количестве, как в Орле. Всего дважды мимо нас проехали машины, сотрясающиеся от громкой музыки. Опять же, может быть, ночью и в Брянске стоит несмолкаемый грохот, но мы за 5 часов увидели всего двоих неадекватов на колесах…

В целом после поездки у меня и у моих спутников синхронно возникло огромное желание вернуться в Брянск еще раз. Огромное спасибо жителям и властям Брянска за то, что у них такой замечательный город!

Сергей Миляхин, фото автора