Орловчанка Дарья Курасова стала «Воспитателем года России»

Педагог дополнительного образования детского сада №48 Дарья Курасова стала обладательницей главного приза VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» − «Хрустальной жемчужины».

Во всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года» приняли участие 75 победителей региональных этапов. В нем участвовали не только воспитатели, но и музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования.

В финал вышли 10 педагогов. Он состоялся 11 ноября в Рязани. По итогам конкурсных испытаний лучшей стала орловчанка Дарья Курасова.

Стаж работы хореографа Дарьи Сергеевны Курасовой — четыре года. Дарья обучает детей танцам народов мира. Её воспитанники много раз становились победителями различных конкурсов. Кроме того, Дарья Курасова возглавляет военно-патриотическую общественную организацию «Бастион».

В ноябре следующего года Орел будет принимать всероссийский конкурс «Воспитатель года», сообщает администрация Орла.