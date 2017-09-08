Орловчанка опоздала на рейс и попыталась аннулировать тур в Черногорию

Орловчанка обратилась в суд с иском к туристической компании о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с неисполнением договора о реализации туристского продукта, но проиграла спор.

Летом этого года женщина приобрела туристическую путевку в Черногорию. Когда 13 июня 2017 г. она прибыла в аэропорт, представитель авиакомпании-перевозчика сообщил ей, что на борт самолёта она может быть принята только при предъявлении посадочного талона, о необходимости оформления которого она была не уведомлена ответчиком.

Поскольку на момент прибытия в аэропорт регистрация пассажиров и оформление багажа были окончены, она не получила посадочный талон на рейс и не была допущена на посадку на борт воздушного судна.

На следующий день орловчанка обратилась к туристической компании с заявлением об аннулировании тура, затем написала претензию об оказании услуги ненадлежащего качества и заявление о минимизации затрат по заявке, на что получила ответ об отказе в компенсации полной стоимости тура. Женщина обратилась в суд.

Советский районный суд г. Орла, где это дело слушалось по первой инстанции, в удовлетворении исковых требований отказал. Истец с таким решением не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке.

При рассмотрении дела было установлено, что при заключении договора реализации туристского продукта истец ознакомилась и согласилась со всеми его условиями, в числе которых на нее возложена обязанность соблюдать Правила выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, а также Правила перевозки пассажиров и багажа.

В суде выяснилось, что женщина в нарушение требований правил перевозки пассажиров и багажа воздушными судами явилась для регистрации багажа и распечатывания посадочного талона на рейс позже установленного времени, в связи с чем не прибыла к выходу на посадку на борт воздушного судна до окончания посадки на рейс. Таким образом, нереализация истцом туристского продукта явилась следствием ее действий, за которые ответчик ответственности не несет. При этом туристическая компания предоставила орловчанке всю необходимую информацию в целях реализации туристского продукта, в том числе заблаговременно известила об изменении времени вылета.

Судебная коллегия оставила без изменения решение районного суда.

По информации пресс-службы Орловского областного суда