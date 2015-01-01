Орловчанка за покушение на убийство отправится в колонию почти на семь лет

Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы Новодеревеньковского района Галины Прилепской. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1  ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Установлено, что 11 июня 2016 года между женщиной и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого она схватила топор и нанесла им несколько ударов в область головы потерпевшего. Благодаря тому, что мужчина оказывал активное сопротивление, преступница не смогла довести начатое намерение до конца.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Галины Прилепской и назначил ей наказание в виде 6 лет 7 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, ей назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

 

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Опубликовано 30 Дек 2016 в 14:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 34

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