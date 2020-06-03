Орловчанки получат пособия по уходу за детьми с 4 по 15 июня

Орловское отделение Фонда социального страхования перечислит пособия по уходу за детьми до достижения им возраста 1,5 лет за май в период с 4 по 15 июня.

— Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будут выплачены 4200 получателям на общую сумму 32 млн рублей, — сообщил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.

Реготделение фонда напоминает, что с 1 июля 2017 года в Орловской области выплаты социальных пособий работающим гражданам производятся в рамках пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Согласно нововведениям, рассчитывает и перечисляет пособия не бухгалтерия предприятий, как было ранее, а региональное отделение Фонда социального страхования. Выплачиваются пособия работникам напрямую — на лицевой счет в банке или по почте. Это исключило возможность страхового мошенничества и свело риск невыплат пособий к нулю.