3 июня 2020



Орловчанки получат пособия по уходу за детьми с 4 по 15 июня

Орловское отделение Фонда социального страхования перечислит пособия по уходу за детьми до достижения им возраста 1,5 лет за май в период с 4 по 15 июня.

— Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будут выплачены 4200 получателям на общую сумму 32 млн рублей, — сообщил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.

Реготделение фонда напоминает, что с 1 июля 2017 года в Орловской области выплаты социальных пособий работающим гражданам производятся в рамках пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Согласно нововведениям, рассчитывает и перечисляет пособия не бухгалтерия предприятий, как было ранее, а региональное отделение Фонда социального страхования. Выплачиваются пособия работникам напрямую — на лицевой счет в банке или по почте. Это исключило возможность страхового мошенничества и свело риск невыплат пособий  к нулю.

 

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Опубликовано 03 Июн 2020 в 14:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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