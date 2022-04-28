28 апреля 2022



Орловчанки, родившие детей, начиная с 2022 года, получат сертификат на 5 тысяч рублей

Как сообщает официальный Портал Орловской области, новая мера адресной социальной поддержки вводится в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

Сертификат «Подарок новорожденному» станет дополнительным бонусом для мам, позволяющим частично покрыть расходы на ребенка в его первый месяц жизни.

Выдача сертификата планируется управлением записи актов гражданского состояния Орловской области одновременно с получением одним из родителей новорожденного свидетельства о его рождении.

Ежегодная потребность средств областного бюджета на выдачу сертификата составит 27,5 млн рублей при прогнозной численности новорожденных – 5 500 человек.

 

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Опубликовано 28 Апр 2022 в 15:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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