Орловчанки, родившие детей, начиная с 2022 года, получат сертификат на 5 тысяч рублей

Как сообщает официальный Портал Орловской области, новая мера адресной социальной поддержки вводится в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

Сертификат «Подарок новорожденному» станет дополнительным бонусом для мам, позволяющим частично покрыть расходы на ребенка в его первый месяц жизни.

Выдача сертификата планируется управлением записи актов гражданского состояния Орловской области одновременно с получением одним из родителей новорожденного свидетельства о его рождении.

Ежегодная потребность средств областного бюджета на выдачу сертификата составит 27,5 млн рублей при прогнозной численности новорожденных – 5 500 человек.