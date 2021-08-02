Орловчанки станут участниками всероссийского молодежного форума «Таврида»

Преподаватель Орловского музыкального колледжа Мария Рябочкина примет участие в образовательной школе «Вкусный джаз», которая пройдет с 6 по 13 августа в г. Судак (Республика Крым). Студентка Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Диана Самойлова станет участницей воркшопа арт-парка «Эко-техно креатив» с 6 по 22 августа.

Напомним, форум проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Целью форума является развитие творческого и профессионального потенциала молодежи. Организаторами мероприятия выступают АНО «Центр развития культурных инициатив», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), а также президентская платформа АНО «Россия – страна возможностей».

В рамках форума запланировано проведение серии тематических заездов, состоящих из образовательных смен, реализуемых в формате школ – свободной модели организации творческих занятий и практик.

На всех тематических заездах форума также будет проходить очный этап Всероссийского конкурса молодежных проектов, в рамках которого участники форума могут получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей на реализацию творческих молодежных инициатив.