2 августа 2021



Орловчанки станут участниками всероссийского молодежного форума «Таврида»

Преподаватель Орловского музыкального колледжа  Мария  Рябочкина примет участие  в образовательной школе «Вкусный джаз», которая  пройдет с 6 по 13 августа в г. Судак (Республика Крым). Студентка Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Диана Самойлова станет участницей  воркшопа арт-парка «Эко-техно креатив» с 6 по 22 августа.

Напомним, форум проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Целью форума является развитие творческого и профессионального потенциала молодежи. Организаторами мероприятия выступают АНО «Центр развития культурных инициатив», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), а также президентская платформа АНО «Россия – страна возможностей».

В рамках форума запланировано проведение серии тематических заездов, состоящих из образовательных смен, реализуемых в формате школ – свободной модели организации творческих занятий и практик.

На всех тематических заездах форума также будет проходить очный этап Всероссийского конкурса молодежных проектов, в рамках которого участники форума могут получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей  на реализацию творческих молодежных инициатив.

 

Орловский полигон ТБО во время субботника будет принимать мусор бесплатно – по талонам
Оперативные данные по половодью в Орловском регионе
В Орле пройдет выставка, посвященная защитникам Бреста (12+)
Опубликовано 02 Авг 2021 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"