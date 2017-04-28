Орловчанку обязали выплатить около миллиона рублей налогов

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского районного суда в отношении жительницы г. Ливны. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица путем непредставления налоговой декларации, совершенное в крупном размере).

Установлено, что женщина, фактически осуществляя предпринимательскую деятельность, в период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. не представила в налоговый орган декларацию и уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 958 тыс. руб.

Согласно приговору суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

В настоящее время предприниматель возмещает ущерб, причиненный преступлением. На сегодняшний день сумма возмещенного ущерба составляет около 300 тыс. руб., сообщает прокуратура области.