Орловец два года покупал лекарства, которые ему должны были выдавать бесплатно

Прокуратура Советского района провела проверку по обращению жителя города. В итоге выяснилось, что мужчина состоит на диспансерном наблюдении в «Поликлинике №2» и относится к категории граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств регионального бюджета. Согласно назначению врача и установленному способу приема необходимые лекарственные средства должны приниматься пациентом беспрерывно.

Вместе с тем, в 2017 году и 2018 году он не был обеспечен лекарственными препаратами в полном объеме, хотя «Поликлиника №2» сообщала в облдепартамент о потребности заявителя в льготных лекарственных препаратах. Для того, чтобы не прерывать лечение мужчина на протяжении двух лет самостоятельно приобретал лекарственные средства, стоимость которых составила более 88 тысяч рублей. В итоге прокуратура обратилась в суд и взыскала с облдепартамента средства, потраченных заявителем на приобретение лекарственных препаратов.

Подобные случаи, когда вскрываются факты систематического нарушения областным департаментом прав больных людей, посыпались в последнее время как из рога изобилия.