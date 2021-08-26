Орловец Константин Жорник завоевал серебро на первенстве Европы по карате

Соревнования проходили с 20 по 22 августа в Тапере (Финляндия).

В первенстве приняли участие юноши и девушки в возрасте до 21 года.

Воспитанник школы «Орёл-Карат» Константин Жорник провел пять боев, в четырех из которых одержал победу, уступив в финальном поединке спортсмену из Румынии.

Всего в соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 45 стран. Сборная России заняла 4 место, завоевав 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.