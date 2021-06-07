Орловец лишился денег и не получил коллекционные машинки

Жителю Тамбовской области, мошенническим путем похитившему деньги орловца, предъявлено обвинение. Полицейские установили личность подозреваемого в дистанционном мошенничестве.

Как сообщает УМВД по Орловской области, житель Заводского района г. Орла нашел на сайте объявлений предложение о продаже коллекционных машинок. Он связался с продавцом и договорился о сделке. Однако после того, как орловец перевел продавцу 15 тысяч рублей, тот перестал выходить на связь. Оплаченный товар гражданин так и не получил.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен 28-летний житель Тамбовкой области, разместивший объявление. Мужчина не стал отрицать своей причастности к произошедшему. Он не располагал коллекционными экземплярами, а фото машинок взял в Интернете.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве.