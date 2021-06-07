7 июня 2021



Орловец лишился денег и не получил коллекционные машинки

Жителю Тамбовской области, мошенническим путем похитившему деньги орловца, предъявлено обвинение. Полицейские установили личность подозреваемого в дистанционном мошенничестве.

Как сообщает УМВД по Орловской области, житель Заводского района г. Орла нашел на сайте объявлений предложение о продаже коллекционных машинок. Он связался с продавцом и договорился о сделке. Однако после того, как орловец перевел продавцу 15 тысяч рублей, тот перестал выходить на связь. Оплаченный товар гражданин так и не получил.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен 28-летний житель Тамбовкой области, разместивший объявление. Мужчина не стал отрицать своей причастности к произошедшему. Он не располагал коллекционными экземплярами, а фото машинок взял в Интернете.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве.

 

Виновато ЖЭУ
Орловские спасатели обнаружили за запертой дверью квартиры мертвого мужчину
В Орле объявлен прием заявок на конкурс «Молодые лица города — 2015»
Опубликовано 07 Июн 2021 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"