Орловец, находящийся в розыске, задержан росгвардейцами

24-летнего орловчанина задержали сотрудники вневедомственной охраны за хищение продовольственных товаров на сумму около 4000 руб.

Инцидент произошел в сетевом продуктовом магазине на улице Раздольной. Персонал своевременно отреагировал на необычное поведение посетителя и нажал на «тревожную» кнопку.

Прибывший на место происшествия наряд Росгвардии выяснил, что подозрительный гражданин действительно намеревался вынести из магазина ряд товаров, не заплатив за них.

В ходе задержания правоохранителям стало известно, что в настоящее время орловец находится в оперативном розыске за совершенные ранее правонарушения по ст. 158, ч.1 УК РФ. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии.