3 июня 2020



Орловец, находящийся в розыске, задержан росгвардейцами

24-летнего орловчанина задержали сотрудники вневедомственной охраны за хищение продовольственных товаров на сумму около 4000 руб.

Инцидент произошел в сетевом продуктовом магазине на улице Раздольной. Персонал своевременно отреагировал на необычное поведение посетителя и нажал на «тревожную» кнопку.

Прибывший на место происшествия наряд Росгвардии выяснил, что подозрительный гражданин действительно намеревался вынести из магазина ряд товаров, не заплатив за них.

В ходе задержания правоохранителям стало известно, что в настоящее время орловец находится в оперативном розыске за совершенные ранее правонарушения по ст. 158, ч.1 УК РФ. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии.

 

Конкурс «Лучший дом, подъезд, улица» стартовал в Орле
600 детей из Орла бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях Крыма
Настоящая весна придет в Орел после 15 апреля
Опубликовано 03 Июн 2020 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"