Орловец оказался жертвой интернет-мошенника: вместо дорогостоящего мотоцикла ему прислали дешевый

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по г. Орлу раскрыли мошенничество на сумму 450 тысяч рублей. Подозреваемый в совершении преступления — житель другого региона — задержан.

В УМВД России по г. Орлу обратился орловец с заявлением о совершенном в отношении него преступлении.

Мужчина рассказал, что решил приобрести дорогостоящий мотоцикл через сайт частных объявлений. Найдя подходящий вариант в одном из дальних регионов, он связался с владельцем, который пообещал выслать транспортное средство через службу доставки.

После того, как продавец прислал заказчику фото документов, подтверждающих отправку мотоцикла, покупатель перевел на указанный счет 450 тысяч рублей.

Через некоторое время служба доставки сообщила о прибытии груза, и покупатель обнаружил, что ему прислали совсем другой, в несколько раз более дешевый мотоцикл. Тогда он обратился в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что к мошенничеству может быть причастен житель Сибирского федерального округа – гражданин 1983 года рождения. Полицейские выехали в регион его пребывания, установили его местонахождение и выяснили, что он намеренно ввел в заблуждение покупателя, не собираясь присылать ему дорогостоящий мотоцикл.

В настоящее время подозреваемый допрошен и задержан, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.