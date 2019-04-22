Орловец подозревается в убийстве соседа-дачника

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 47-летнего жителя города Орла. Его местонахождение было неизвестно с 11 апреля 2019 года.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто в кратчайшие сроки: установлен и задержан подозреваемый – 32-летний местный житель, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и дал признательные показания.

Подозреваемый пояснил, что, находясь на дачном участке в ночь с 11 на 12 апреля 2019 года, совершил убийство потерпевшего на почве личных неприязненных отношений, путем нанесения ему отверткой множественных ударов, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Продолжая свою преступную деятельность, с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник расчленил тело потерпевшего и вывез его в район дачных участков, расположенных в Железнодорожном районе города Орла, где сбросил фрагменты тела в заброшенный колодец.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, информирует пресс-служба регионального СУ СК.