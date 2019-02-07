Орловец, получивший травму в подъезде, взыскал с МУП ЖРЭП (Заказчик) около 70 тыс. рублей

Орловский областной суд защитил права орловца, который из-за некачественного ремонта получил травму в подъезде дома.

По решению суда МУП «ЖРЭП» (Заказчик), в обязанности которого входило содержание в надлежащем состоянии общедомового имущества в доме № 272 по ул. Комсомольской в Орле, заплатит орловцу около 70 тысяч рублей.

Вечером 7 августа 2017 года мужчина, спускаясь с последней ступеньки лестничного пролета между первым этажом и входной дверью в подъезд № 5 дома № 272 по ул. Комсомольская в Орле, провалился ногой в выбоину в полу, оставшуюся от некачественно выполненной заделки строительного крюка. Мужчина упал и получил травму ноги. Обратился в травпункт, у него оказались повреждены связки. Целый месяц он провел на больничном, испытывая сильную боль. В связи с ограничением передвижения пострадавший не мог поддерживать активный образ жизни, заниматься спортом, кроме того, постоянно ощущал боль, которая сохраняется и по настоящий момент.

За защитой своих прав потерпевший обратился в суд с иском к МУП «ЖРЭП» (Заказчик). По его мнению, ответчиком не были приняты необходимые меры для предотвращения травматизма жильцов. Истец просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, возмещение утраченного заработка, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке; судебные расходы на прохождение МРТ. Сумма исковых требований составила более 230 тыс. рублей.

Представитель ответчика исковые требования не признал, указал, что лестничный пролет находится в надлежащем состоянии, так как жалоб от жильцов дома не было, предписания Жилищной инспекции также не было. Глубина выбоины составляет три сантиметра, сама выбоина небольшая.

Железнодорожный районный суд г. Орла, рассматривая это дело в первой инстанции, указал, что в силу п. 10 Правил содержания имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

В соответствии с п. 42 Правил, управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Суд пришел к выводу, что вина ответчика МУП «ЖРЭП» (Заказчик) доказана, имеется причинно-следственная связь между причиненным вредом и бездействием ответчика по ремонту площадки в подъезде.

Кроме того, в действиях истца не установлено наличия грубой неосторожности, либо, что вред здоровью был причинен в результате умысла потерпевшего.

Таким образом, суд частично удовлетворил исковые требования. Суд взыскал с МУП «ЖРЭП» (Заказчик) в пользу жильца дома денежную компенсацию морального вреда, причиненного здоровью, в размере 15000 рублей, утраченный заработок в сумме 50000 рублей, расходы на оплату магнитно-резонансной томографии в сумме 4150 рублей.

А так как истец не зарегистрирован в доме, где он получил травму и постоянно там не проживает, договорных отношений с ответчиком у него нет, поэтому отсутствуют основания для взыскания штрафа в рамках закона «О защите прав потребителей».

Решение было обжаловано в апелляции. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.