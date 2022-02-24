24 февраля 2022



Орловец решил запастись «бесплатными» деликатесами перед праздником

22 февраля росгвардейцы пресекли кражу деликатесных продуктов из сетевого супермаркета на улице 8-е Марта.

Правоохранители прибыли на место происшествия, когда злоумышленник попытался скрыться из торгового заведения с неоплаченной деликатесной продукцией на сумму в несколько тысяч рублей. Росгвардейцы пресекли кражу и задержали местного жителя 1977 г.р.

Впоследствии стражи правопорядка передали задержанного в отдел полиции для проведения разбирательства.

Всего в Советском районе города Орла «тревожными» кнопками обеспечены 418 объектов, из которых более 10 установлены в учреждениях здравоохранения и свыше 50 — в образовательных организациях.

С начала текущего года сотрудники вневедомственной охраны осуществили около 150 выездов для предотвращения различных правонарушений, основными из которых стали мелкие хищения и нарушение правопорядка в общественных местах, сообщает региональное управление Росгвардии.

 

Социальных маршрутов в Орле стало больше
В Заводском районе Орла произошел мощный взрыв
В Орле на пятачок между общежитием и колледжем хотят втиснуть высотку
Опубликовано 24 Фев 2022 в 11:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"