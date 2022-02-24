Орловец решил запастись «бесплатными» деликатесами перед праздником

22 февраля росгвардейцы пресекли кражу деликатесных продуктов из сетевого супермаркета на улице 8-е Марта.

Правоохранители прибыли на место происшествия, когда злоумышленник попытался скрыться из торгового заведения с неоплаченной деликатесной продукцией на сумму в несколько тысяч рублей. Росгвардейцы пресекли кражу и задержали местного жителя 1977 г.р.

Впоследствии стражи правопорядка передали задержанного в отдел полиции для проведения разбирательства.

Всего в Советском районе города Орла «тревожными» кнопками обеспечены 418 объектов, из которых более 10 установлены в учреждениях здравоохранения и свыше 50 — в образовательных организациях.

С начала текущего года сотрудники вневедомственной охраны осуществили около 150 выездов для предотвращения различных правонарушений, основными из которых стали мелкие хищения и нарушение правопорядка в общественных местах, сообщает региональное управление Росгвардии.