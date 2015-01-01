Орловец спас соседей при пожаре

4 июля произошло возгорание в квартире пятиэтажного дома на ул. 4-й Курской в г. Орле. Житель дома спас из пожара двух человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, сообщение о возгорании квартиры на втором этаже пятиэтажного дома на улице 4-й Курской поступило в 05.24. К этому времени живущий этажом выше Константин Бороненков спас находившихся в квартире двух человек – женщину 1928 года рождения и мужчину 1975-го.
– Меня разбудил звонок в дверь соседки. Она сказала, что чувствует запах гари и попросила узнать, откуда он идет. Как только я вышел на лестничную площадку, стало понятно, что дым поднимается к нам со второго этажа, – рассказывает Константин.
Не теряя времени, мужчина спустился вниз по лестнице. Дверь в одну из квартир была открыта. Константин вошел туда и обнаружил мужчину. Он находился в сознании, но уже успел надышаться продуктами горения, поэтому без посторонней помощи покинуть задымленное помещение не мог. Константин Бороненков помог ему выйти.
– Я прошел дальше, в квартире чувствовался сильный запах гари. Задымление шло из кухни. Пройдя туда, я увидел лежащую на полу в бессознательном состоянии соседку и вытащил ее из квартиры.
К этому времени к месту возгорания прибыл дежурный караул 3-й пожарно-спасательной части. Оценив обстановку, огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, вошли в помещение и приступили к разведке.

Была угроза распространения огня. В течение трех минут было ликвидировано открытое горение. Полностью ликвидировать пожар удалось за десять минут.
Пострадавших передали врачам скорой помощи. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

 

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Опубликовано 05 Июл 2018 в 11:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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