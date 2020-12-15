Орловец стал трёхкратным чемпионом мира

В ноябре в Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, в которых приняли участие 250 спортсменов из 12 стран мира. В состав сборной России вошел и орловец Николай Васильевич Варламов, выступающий на областных соревнованиях за Орловский район. Николай Варламов стал чемпионом сразу в трех дисциплинах.

Первую золотую медаль орловский спортсмен завоевал в упражнении толчок двух гирь весом 24 килограмма по длинному циклу, где стал абсолютным чемпионом среди всех возрастов и весовых категорий. Второе и третье места заняли спортсмены 1988 и 1980 гг. рождения соответственно, тогда как возраст Николая Васильевича – 64 года.

Вторую золотую медаль чемпионата мира он завоевал в эстафете толчок двух гирь весом 24 килограмма по длинному циклу. Обе медали были завоеваны в один день.

Третья золотая медаль выиграна в соревнованиях среди ветеранов, в которых Николай Варламов в очередной раз стал абсолютным чемпионом мира в подъеме гирь весом 16 килограмм в упражнении двоеборье (толчок двух гирь от груди, рывок гири одной рукой).

Результаты Николая Варламова впечатляют: в упражнении толчок двух гирь он совершил 192 подъема за 10 минут. Для сравнения: у спортсмена, занявшего второе место – 92 подъема.