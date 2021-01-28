Орловец украл чужой автомобиль, намереваясь продать его на запчасти

В Орле полицейские установили подозреваемого в краже автомобиля.

«ГАЗ 3110» злоумышленник увез на личном эвакуаторе.

В ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу обратился владелец легкового автомобиля. Он рассказал, что на длительное время оставил принадлежащую ему «Волгу» припаркованной на одной из улиц, а затем обнаружил пропажу автомобиля.

Установлением всех обстоятельств происшествия занялись оперативники вместе с коллегами из Управления уголовного розыска регионального УМВД. Они выяснили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен житель Орловского района — мужчина 1976 года рождения.

В беседе с полицейскими он признался, что, проезжая на личном эвакуаторе, неоднократно видел припаркованную в одном и том же месте отечественную легковушку. В один из дней он погрузил ее на свой эвакуатор и увез в укромное место, намереваясь впоследствии разобрать. Кузов злоумышленник планировал сдать в пункт приема лома металла, а запчасти продать. Однако осуществить задуманное ему не удалось: местонахождение похищенного автомобиля установили полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.