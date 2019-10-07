7 октября 2019



Орловец жестоко избил своего знакомого из-за зажигалки

Ближайшие несколько лет в местах лишения свободы проведет орловец, избивший своего знакомого и причинивший его здоровью тяжкий вред.

Ранее М. был судим за кражу, осенью 2016 г. он освободился условно-досрочно, а пару лет спустя вновь совершил преступление.

Конфликт между знакомыми произошел утром 27 ноября прошлого года в одной из квартир по ул. Советская в г. Орле. За то, что приятель не вернул М. зажигалку, он его жестоко избил. Удары М. наносил с такой силой, что потерпевший получил перелом нижней челюсти со смещением, закрытую травму живота с разрывом селезенки (впоследствии орган был удален).

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Железнодорожный районный суд г. Орла признал М. виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего потерю органа (ч. 1 ст. 111 УК РФ), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный и его защитник посчитали приговор чрезмерно суровым и обжаловали его в апелляции.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не усмотрела каких-либо иных обстоятельств, которые могли бы послужить основанием для смягчения наказания, не учтенных при его назначении. Таким образом, приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу, информирует пресс-служба Орловского областного суда.

 

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Опубликовано 07 Окт 2019 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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