Орловщина дважды засветилась в отчете о неисполнении показателей Госпрограммы

Орловская область дважды попала в отчет о срыве основных показателей госпрограммы Минздрава на 2019 год. Как сообщает ТАСС, Счетная палата указала на неисполнение Минздравом России показателей по трем из четырех целей, установленных в Государственной программе. Согласно плану госпрограммы, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте было запланировано на уровне 437 случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. Однако фактически данный показатель за 2019 год составил 475,5 случаев соответственно. Смертность от болезней системы кровообращения было запланировано снизить до 545 случаев на 100 тыс. человек населения, однако он составил 573,7 случаев соответственно.

Наиболее высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения регистрируются в Псковской области (1 082,6 случаев на 100 тыс. человек населения), Орловской (879,9), Новгородской (820,4), Еврейской АО (810,7), Республике Крым ( 793) соответственно. «В зависимости от региона отмечены следующие недостатки в организации оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения: нарушения в схемах маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, организационная разобщенность нескольких служб скорой медицинской помощи, низкий охват диспансерным наблюдением пациентов с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений», — говорится в отчете.

Достижению целевых показателей также не способствовал кадровый дефицит специалистов в службе скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене, в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в отделениях рентгенхирургических методов лечения, а также недостаточное оснащение медорганизаций для проведения реабилитации.

Второй раз наш регион упомянули уже когда речь зашла про борьбу с онкологическими заболеваниями. Плановый показатель смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 2019 год был установлен на уровне 199,5 случаев на 100 тыс. человек населения. При этом по окончании года он составил 201,5 случаев соответственно. Самые высокие показатели смертности от новообразований отмечаются в Псковской области (264,1), Орловской (258,6), Курганской (258), Севастополе (255,2) и Костромской области (254,9) на 100 тыс. человек населения.

«В целом по регионам РФ отмечаются следующие недостатки в организации оказания медицинской помощи пациентам с новообразованиями, в том числе злокачественными: кадровый дефицит врачей-онкологов в первичных онкологических кабинетах, следствием которого является снижение доступности медицинской помощи и снижение показателя ранней выявляемости, устаревание диагностического и лечебного оборудования, отсутствие единой информационной системы, позволяющей отслеживать пациента на всех этапах маршрутизации», — говорится в отчете.

В министерстве здравоохранения отмечают, что данные значения во многом обусловлены поздней диагностикой онкозаболеваний ввиду недостаточного уровня информированности населения и несвоевременным обращением за медицинской помощью, низкой онконастороженности врачей-специалистов, недостаточной доступностью современных методов лечения и диагностики, в том числе ядерной медицины, несоблюдением сроков диагностики и своевременного начала лечения.

О том, почему орловцы не могут “своевременно” обратиться за медицинской помощью мы подробно рассказывали в прошлом номере в статье “Как проФАПить 30 миллионов?”.