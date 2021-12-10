10 декабря 2021



Орловщина готовится к приему больных с новым штаммом коронавируса

Регион готов к приему пациентов с новым штампом коронавируса «Омикрон». К этому готовы медики и медицинские учреждения. В регионе есть обсерватор, который также готов к приему пациентов с подозрением на новый штамм COVID-19.

«Согласно требованиям Роспотребнадзора, сейчас все граждане, прибывающие из риск-стран, в первую очередь, из ЮАР, проходят несколько этапов контроля. Первый из них начинается с тотального медицинского осмотра в аэропорту и помещением на карантин. Уже после прибытия, в частности, на территорию Орловской области при первых признаках заболевания человек также будет помещен на карантин в обсерватор», — рассказал в ходе брифинга руководитель депздрава Станислав Шувалов.

Также он отметил, что в Орловской области регистрируется снижение уровня госпитализаций covid-пациентов. Сейчас наблюдается небольшое снижение заболеваемости коронавирусом, снижается также число госпитализаций и пациентов с тяжелой формой COVID-19. По этой причине в регионе несколько сокращен коечный фонд для пациентов с коронавирусом.

«На сегодняшний день в Орловской области развернуто 1873 койки, 1497 — занято, 376 – свободны. При этом число реанимационных коек не сокращается. В настоящий момент их развернуто 195. Занято — 63», — отметил Станислав Шувалов.

Также в ходе онлайн-брифинга он рассказал, что в регионе ведется активная работа по наращиванию количества ПЦР-тестов. Вакциной в полном объеме обеспечены все медицинские учреждения области.

 

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Опубликовано 10 Дек 2021 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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