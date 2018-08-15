15 августа 2018



Орловщина может потерять еще один детский летний лагерь

Ливенский лагерь «Алые паруса» хотят присоединить к школе-интернату. С января 2018 года «Алые паруса» находятся в стадии реорганизации, то есть присоединения к Крутовской школе-интернату. Это учебное заведение рассчитано на обучение детей с особенностями развития. Но совершенно непонятно — зачем специализированному интернату лагерь, который к тому же не ремонтировался уже много лет.

-Это может привести к последующей ликвидации нашего учреждения, так как в настоящее время нет полной ясности, каким образом будет происходить реализация путевок для детей работников бюджетной сферы города и района, — рассказала в интервью изданию «Уездный город» и.о. директора «Алых парусов» Людмила Шаламова.

Загородный лагерь был открыт в 1959 год. Он назывался «Юный ленинец» и принадлежал профкому завода «Ливгидромаш». Через 20 лет лагерь стал называться «Алые паруса». Позднее загородный лагерь стал структурным подразделением ливенской станции юных техников. В 2008 году учреждение стало самостоятельным юридическим лицом, а с 2012 года и по настоящее время учредителем «Алых парусов» является облдепартамент образования. Именно департамент и предложил сделать «Алые паруса» филиалом Крутовской школы-интерната.

— В «Алых парусах» в былые годы ежегодно работало до четырёх смен. В каждой смене отдыхало не менее ста пятидесяти детей. Лагерь работал круглогодично. В летний период в нём отдыхали не только здоровые дети, но и те, которым была необходима медицинская профилактическая поддержка. Для детей с такими заболеваниями, как сколиоз, тонзиллит проводились оздоровительные процедуры в специально оборудованных кабинетах. Работал массажный кабинет, имелся душ Шарко, — рассказала Людмила Шаламова.

По окончании летней оздоровительной кампании, с сентября по апрель, лагерь переходил на санаторно-профилактический режим работы. При этом корпуса отапливались. С каждым годом количество детей постепенно уменьшалось. В этом году в Ливенском загородном оздоровительном лагере отдохнуло рекордно низкое количество детей – всего 500 с лишним человек. За 60 лет своего существования инфраструктура лагеря пришла в плачевное состояние. Однако облдепартамент образования на протяжении семи лет не выделяет средства для укрепления материально-технической базы лагеря и на заключение контрактов для реконструкции и текущего ремонта учреждения. Полное отсутствие спонсорской помощи не даёт возможности для какой-либо дополнительной материальной поддержки. Как сможет лагерю помочь присоединение к школе-интернату? Вопрос остался открытым.

 

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Опубликовано 15 Авг 2018 в 17:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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