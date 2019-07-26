Орловщина начала подготовку к эпидсезону по гриппу

Ежегодные увеличения охватов населения прививками против гриппа приводят к снижению заболеваемости, а самое главное, предупреждают его тяжелые осложнения. Как рассказал руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, в прошлом предэпидемическом сезоне было привито более 351 тысячи человек, или 47% от численности населения области. Благодаря высокому охвату иммунизацией населения против гриппа, показатели заболеваемости были умеренными, уровень госпитализации на протяжении всего эпидемического сезона – не превышал 3,5%. Также Румянцев отметил, что в течение последних пяти лет на территории области не было зарегистрировано ни одного поствакцинального осложнения на введение противогриппозных вакцин.

Благодаря организации и проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 2019 году удалось снизить заболеваемость внебольничными пневмониями, за 6 месяцев текущего года уровень заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизился на 33,1%.

Вместе с тем, как пояснили в пресс-службе облправительства, актуальным остается вопрос профилактики пневмококковой инфекции среди взрослого и детского населения. Задачами на 2019 год являлись охват иммунизацией не менее 95% детей в декретированные сроки и продолжение работы по иммунизации лиц старшего возраста и призывников в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с Департаментом здравоохранения Орловской области на базе вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области ежегодно проводится мониторинг за циркуляцией возбудителей респираторных инфекций среди заболевших. Было обследовано более 1400 человек. В настоящее время в Центре создан запас необходимых тест систем и диагностикумов для проведения вирусологических исследований на весь период эпидсезона гриппа и ОРВИ.

Организовано взаимодействие с референс-центрами по гриппу (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора), в которые, при необходимости, будет направляться клинический материал от больных людей с целью проведения генотипирования вирусов гриппа.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на случай пандемии гриппа, медицинским организациям области необходимо определить потребность в дополнительном приобретении противовирусных препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких. В первую очередь, дополнительным оборудованием потребуется дооснастить инфекционные стационары.