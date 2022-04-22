Орловщина не попала в программу развития горэлектротранспорта

Как сообщили ведущие группы «Общественный транспорт Орла онлайн», наша область не смогла попасть в крупный федеральный проект комплексного развития городского электрического транспорта. Зато в программе будут принимать участие наши соседи: Липецкая и Курская области! Давайте порадуемся за них!

«Всего в проекте участвуют: Липецкая, Ярославская, Нижегородская, Курская, Саратовская, Сахалинская, Ростовская области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края. Предполагаемый объем инвестиций – 231 млрд рублей. В рамках программы предполагается поставить в областные центры более 600 трамваев и около 300 электробусов. Также запланирована постройка и реконструкция более 700 км трамвайных путей и порядка 90 зарядных станций для электробусов», — пишет портал «Регионы России».