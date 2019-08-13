13 августа 2019



Орловщина опять в лидерах! На этот раз по ожирению детей

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей, страдающих от ожирения. Больше всего детей с избыточно массой тела в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях, — сообщает РИА Новости.

«Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Ульяновская область — 2904,3, Орловская область – 2459,9, Рязанская область — 2287», — говорится в сообщении ведомства. Меньше всего детей страдает от ожирения в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае. А всего в России в 2018 году было зарегистрировано более 338,5 тысячи детей с ожирением, из них более 97 тысяч выявлены впервые, — пишет РИА Новости.

 

В Орловской области осудили водителя, виновного в "пьяном" ДТП
В Орловскую область привезли всю необходимую вакцину от гриппа
Орел и пригород объединит единая транспортная схема
Опубликовано 13 Авг 2019 в 13:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"