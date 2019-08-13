Орловщина опять в лидерах! На этот раз по ожирению детей

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей, страдающих от ожирения. Больше всего детей с избыточно массой тела в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях, — сообщает РИА Новости.

«Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Ульяновская область — 2904,3, Орловская область – 2459,9, Рязанская область — 2287», — говорится в сообщении ведомства. Меньше всего детей страдает от ожирения в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае. А всего в России в 2018 году было зарегистрировано более 338,5 тысячи детей с ожирением, из них более 97 тысяч выявлены впервые, — пишет РИА Новости.